"Я був готовий вбити його", – Хендерсон розповів про конфлікт із Суаресом

Капітан Ліверпуля Джордан Хендерсон пригадав інцидент з Луїсом Суаресом на тренуванні мерсисайдців у 2011 році.

"Тоді на тренуванні я старався з усіх сил, робив все можливе. Футболістам весь час доводиться зустрічатись з критикою, і люди завжди сумніваються в тобі. У той час я був молодий, і Луїс зробив на тренуваннях кілька речей, які мені сильно не сподобалися.

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Мене це дійсно зачепило і змусило подумати, що я недостатньо хороший, щоб бути з ним в одній команді. Він підняв руки вгору, ніби питав у всіх: "Що відбувається, що він тут робить?" Немов мене не повинно було бути там.

Він зробив це три рази, і в той момент мене переклинило, я готовий був убити його. Але після того випадку у нас були хороші відносини, і я багато чому в нього навчився", – цитує Хендерсона Daily Mail.

Нагадаємо, Луїс Суарес захищав кольори Ліверпуля у 2011-2014 роках, після чого перебрався в Барселону.

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