"Я сказал клубу, что хотел бы уйти следующим летом. Но для этого Аталанте должно поступить действительно интересное предложение, потому что я хочу, чтобы клуб заработал хорошую сумму денег на моем трансфере.

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Интерес ко мне со стороны Ювентуса? Если бы я сказал, что не встречал эту информацию, я бы солгал, я тоже читал об этом... Что касается некоторых клубов английской Премьер-лиги, я бы даже смог закрыть глаза на английскую погоду", – цитирует Копмейнерса De Telegraaf.

В этом сезоне Копмейнерс забил 10 голов в 25 матчах за Аталанту в Серии А. Главный тренер "богини" Джан Пьеро Гасперини не скрывал, что выстраивал новую версию своей команды вокруг нидерландца, именно Тён сейчас находится во главе его проекта.

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