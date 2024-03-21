"Я сказав клубу, що хотів би піти наступного літа. Але для цього Аталанті має надійти дійсно цікава пропозиція, тому що я хочу, щоб клуб заробив хорошу суму грошей на моєму трансфері.

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Інтерес до мене з боку Ювентуса? Якби я сказав, що не зустрічав цю інформацію, я б збрехав, я теж читав про це... Що стосується деяких клубів англійської Прем'єр-ліги, я б навіть зміг закрити очі на англійську погоду", – цитує Копмейнерса De Telegraaf.

У цьому сезоні Копмейнерс забив 10 голів у 25 матчах за Аталанту в Серії А. Головний тренер "богині" Джан П'єро Гасперіні не приховував, що вибудовував нову версію своєї команди навколо нідерландця, саме Тьон зараз перебуває на чолі його проєкту.

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