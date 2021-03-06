"О Металлисте я думал и думаю постоянно. Пришло время вернуть его. Вы говорите об очищении Металлиста. Он и не был запятнан никогда. Вы говорите, что не могу заниматься клубом до 2023 года. Это не совсем так.

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Открою секрет, что когда произошла вся эта ситуация, и Курченко попросил продать ему Металлист, я не хотел отдавать ни одной акции. Когда ситуация переросла в политическую, я понимал, что Металлист вместе со мной уничтожат. Я хотел отвести от клуба все эти проблемы.

Я предложил Курченко 50% продать и оставить себе 50%. Он мне перезвонил через день и сказал, что ему посоветовали его эксперты, если я даже останусь на одну миллионную долю в Металлисте, то о нем там никто даже не узнает. Тогда ради Металлиста я и решился на эту продажу. Я бы никогда его не продавал. Никогда.

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Была ли договоренность, что не буду 10 лет заниматься футболом в Украине? Да, это прописано в контракте. Я так активно и начал сегодня этим заниматься. Не было смысла это делать за 5 лет, 2-3 года. Остается 1,5 года до момента, когда я могу официально заниматься футболом.

Я всегда придерживался буквы закона. Неважно, кто такой Курченко, как он добрался до ситуации. Но если я пообещал – это закон. Сегодня не могу быть владельцем клуба, но заниматься подготовкой могу. Этим активно занят", – признался Ярославский в эфире Циганик Live.

Напомним, Александр Ярославский был президентом Металлиста с 2005 по 2012 годы, позже клуб перешел в руки Курченко, а в 2016-м прекратил свое существование. Недавно бизнесмен сделал официальное заявление о намерениях возродить харьковский коллектив.

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