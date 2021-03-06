"Долги Курченко? Хоть я и сказал ранее, что за долги отвечать не хочу, вы знаете, я всегда хочу, чтобы все было правильно сделано, день и ночь занимаюсь с футболистами, с Женей Красниковым этими долгами. Надеюсь, как-то полюбовно со всеми договоримся.

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Спецконфискация, которая произошла, считаю, является некорректной. Просто взяли людей и от всего отодвинули, все имущество и долги переместили. Сегодня непонятно, кто или что является собственником всего, что я построил: Металлист, база, академия.

Честно должен сказать, не хочу даже заходить на Металлист и в футбольную академию. В каком это все состоянии – для меня это будет разрыв сердца. Не могу смотреть на поля с дырками, там вода течет.

Курченко мне разорвал сердце, когда порезал ковер с эмблемой Металлиста. Я заказывал ковер в Италии, он сделан из чистой шерсти. Это был символ того Металлиста. А его просто порезали и постелили непонятно где", – сказал Ярославский в эфире Цыганик Live.

Напомним, Ярославский был президентом Металлиста до 2012 года, позже клуб перешел в руки Курченко, а в 2016-м прекратил свое существование. Недавно бизнесмен сделал официальное заявление о намерениях возродить харьковский клуб.

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