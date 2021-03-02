"Это приятно слышать, заявления были, но конкретного разговора с Ярославским у меня не было. Ребят тоже успокаиваем, чтобы не хватали звезд с неба, продолжали работать в том же духе.

Ярославский планирует возрождать Металлист на базе клуба из Второй лиги

Это нас не касается, продолжаем работать. У нас амбиции побеждать в каждом матче", – сказал Кучер в комментарии программе "Футбол NEWS".

Напомним, Ярославский был президентом Металлиста до 2012 года, позже клуб перешел в руки Курченко, а в 2016-м прекратил свое существование. Сейчас на украинской футбольной карте Харьков представлен двумя командами – ФК Металл во Второй лиге и Металлист 1925 в Первой.

К слову, Металл после 11 туров лидирует в группе Б Второй лиги, набрав 29 очков.

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