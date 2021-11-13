"Я бы не смогла быть с мужчиной, который не зарабатывает или зарабатывает слишком мало. Какая зарплата мужчины нормальная? От 10 тысяч евро.

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Сколько нужно тратить на себя, чтобы комфортно чувствовать себя? Если без дочери, три тысячи. Я себе ничего не покупаю из дорогих вещей, мне муж дарит.

Раньше я считала, что есть мужчина, обеспечивающий тебе финансовую безопасность, и этого достаточно. Но последний год я думаю, что просто быть мамой для меня недостаточно. Я хочу зарабатывать деньги и реализоваться в этой жизни. Я очень хочу заниматься одеждой, но для этого нужно быть в Киеве", – сказала Анна Зубкова в эфире программы "КраСавіна".

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