"Морально самый сложный период Александра в карьере? Думаю, он сейчас. Я считаю, что его недооценивают.

Зубков назвал факторы, которые помогут сборной Украины против Боснии и Герцеговины в матче квалификации к ЧМ-2022

Когда был Ребров, все было иначе, ведь у Саши было игровое время. Он продолжает качественно делать свою работу, как и прежде. Ему психологически тяжело, но он и сам не опускает рук, потому что знает, что это пройдет.

Очень тяжело было и на Евро-2020 после травмы, помешавшей проявить себя. Разочарование и злоба – бомба была", – рассказала Анна в программе "КраСавина".

Напомним, Зубков в текущем сезоне провел за Ференцварош 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

Украина – Болгария: 40 ударов, феноменальный футбол – дебютант и Малиновский впечатляют, подвиг сына на глазах легенды