"Я б не змогла бути з чоловіком, який не заробляє чи заробляє надто мало. Яка зарплата чоловіка нормальна? Від 10 тисяч євро.

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Скільки потрібно витрачати на себе, щоб комфортно почуватися? Якщо без доньки, три тисячі. Я собі нічого не купую з дорогих речей, мені чоловік дарує.

Раніше я вважала, що є чоловік, який забезпечує тобі фінансову безпеку, і цього достатньо. Але останній рік я думаю, що просто бути мамою для мене недостатньо. Я хочу заробляти гроші та реалізуватися в цьому житті. Я дуже хочу займатися одягом, але для цього треба бути у Києві", – сказала Анна Зубкова в ефірі програми "КраСавіна".

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