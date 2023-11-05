"Я бы не принял отставку Луческу. Несмотря на критику специалистов и неспециалистов. Я знаю, как было и как сейчас.

Суркис – о назначении Шовковского тренером Динамо: "У Луческу был полный кредит доверия"

Как по мне, он провел колоссальную работу", – сказал Морозюк в программе "Футбол TIME".

Напомним, после поражения от Шахтера (0:1) в матче 13-го тура УПЛ Луческу покинул Динамо, сообщив о завершении карьеры, однако уже на следующий день отметил, что продолжит тренерскую работу, если не помешает здоровье. Суркис ранее заявил, что решение румына покинуть киевлян стало для него неожиданностью.

Луческу: Не ховайте мене – якщо дозволить здоров'я, я продовжу тренувати