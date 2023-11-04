"Я очень благодарен Мирче Луческу за его работу в Динамо. Дело даже не в том, что он дважды выводил команду в Лигу чемпионов и выигрывал трофеи, а в его профессионализме, опыте и шагах по совершенствованию работы клубной системы.

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Луческу не только достигал результатов, но и воспитал много талантливых игроков. У Мирчи был полный кредит доверия, мы были готовы ждать, пока он построит новую команду, которая будет бороться за чемпионство и успешно играть в еврокубках. Но это было его личное решение, поэтому мы были вынуждены принять такую позицию главного тренера.

Надеюсь, что тот опыт, который он передал игрокам и тренерскому штабу, поможет нам выйти на новый уровень", – цитирует Суркиса официальный сайт "бело-синих".

Напомним, Шовковский ранее он уже исполнял обязанности главного тренера, когда с апреля по июнь 2023 года "страховал" Мирчу на тренерском мостике Динамо, пока тот восстанавливался после операции на бедре. Александр даже был признан лучшим тренером 24-го тура УПЛ сезона 2022/23.

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