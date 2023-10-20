"Команда живет в нереальном ритме, постоянно в разъездах и так далее. Жить в таком ритме очень нелегко. И плюс Динамо потеряло за последний год ведущих игроков.

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Продали Забарного, Миколенко, Цыганкова. На их места приходят максимально молодые ребята. Это все очень трудно. Сказать, что игра кардинально изменилась – нет. Я знаю немножко больше.

Мне игроки, как друзья, рассказывают свои эмоциональные переживания, как им трудно. А я частично это могу понять. Когда сыграл тур, на следующий день полетел сыграл поединок Лиги чемпионов, вернулся – играешь тур и на следующий день едешь в сборную... Мы тогда с ума сходили, а сейчас люди живут годами в таком режиме. И они говорят, что порой ты выходишь просто на автопилоте, нет ни эмоций, ничего. Достаешь из себя что-то нереальное", – рассказал Морозюк в интервью fanday.

Напомним, после 10-ти туров Динамо занимает в турнирной таблице УПЛ шестую строчку, однако по потерянным очкам является лидером, имея три игры в запасе.

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