"Я б не прийняв відставку Луческу. Попри критику фахівців та нефахівців. Я знаю, як було і як зараз.

Суркіс – про призначення Шовковського тренером Динамо: "У Луческу був повний кредит довіри"

Як на мене, він провів колосальну роботу", – сказав Морозюк у програмі "Футбол TIME".

Нагадаємо, після поразки від Шахтаря (0:1) у матчі 13-го туру УПЛ Луческу покинув Динамо, повідомивши про завершення кар'єри, однак вже наступного дня зазначив, що продовжить тренерську роботу, якщо не завадить здоров'я. Суркіс раніше заявив, що рішення румуна покинути киян стало для нього несподіванкою.

Луческу: Не ховайте мене – якщо дозволить здоров'я, я продовжу тренувати