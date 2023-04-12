Жюльен Фурнье заявил, что его возмущает время и содержание писем, приписываемых ему, из-за которых Кристоф Гальтье обвиняется в расизме.

Бывший спортивный директор Ниццы Жюльен Фурнье отреагировал на сообщения об электронном письме, которое он отправил руководству клуба в прошлом году, в котором присутствовали обвинения в адрес тогдашнего наставника команды Кристофа Гальтье.

Гальтье впервые прокомментировал обвинения в расизме

"Сейчас я нахожусь в Бразилии и далек от этого скандала, в который меня впутали. Я никоим образом не являюсь источником распространения этой внутренней информации, которая почему-то всплыла только спустя год после моего ухода из Ниццы. Несмотря на разногласия с Гальтье, я бы никогда не стал пинать лежачего. Хотя бы из-за моего безграничного уважения к Ницце, в которой я проработал 10 лет. Время этих обвинений возмущает меня не меньше, чем их содержание", – цитирует Фурнье Nice-Matin.

Ранее Гальтье заявил, что отрицает обвинения в расизме, которые ему были приписаны во времена его работы в Ницце.

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