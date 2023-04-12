Главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье отрицает обвинения в расизме, которые ему были приписаны во времена его работы в Ницце.

В руки журналиста Даниэля Риоло попало письмо, в котором якобы Кристоф Гальтье несколько лет назад неоднократно делал расистско-дискриминационные комментарии относительно игроков Ниццы. В частности Гальтье якобы советовал спортивному директору Ниццы Жюльену Фурнье уменьшить количество чернокожих игроков и мусульман.

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"Я решительно выступаю против этих обвинений. Меня удивили эти оскорбительные и клеветнические обвинения. Я намерен подать в суд на первоисточник этой информации", – цитирует Гальтье L'Equipe.

Ранее руководство ПСЖ начало внутреннее расследование по поводу расистских высказываний главного тренера команды. Его инициировал президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи.

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