Жюльєн Фурньє заявив, що його обурює час і зміст листів, які приписують йому, через які Крістофа Гальтьє звинувачують у расизмі.

Колишній спортивний директор Ніцци Жюльєн Фурньє відреагував на повідомлення про електронний лист, який він відправив керівництву клубу торік, у якому були присутні звинувачення на адресу тодішнього наставника команди Крістофа Гальтьє.

Гальтьє вперше прокоментував звинувачення в расизмі

"Зараз я перебуваю в Бразилії і далекий від цього скандалу, в який мене вплутали. Я жодним чином не є джерелом поширення цієї внутрішньої інформації, яка чомусь спливла тільки через рік після мого відходу з Ніцци. Незважаючи на розбіжності з Гальтьє, я б ніколи не бив лежачого. Хоча б через мою безмежну повагу до Ніцци, в якій я пропрацював 10 років. Час цих звинувачень обурює мене не менше, ніж їхній зміст", – цитує Фурньє Nice-Matin.

Раніше Гальтьє заявив, що заперечує звинувачення в расизмі, які йому були приписані за часів його роботи в Ніцці.

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