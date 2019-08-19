toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ФИЛИППЕ КОУТИНЬО ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

"Я бы хотел никогда не играть против Ливерпуля", – Эмери о центральном матче третьего тура АПЛ

14:46 116 Читати українською
"Я бы хотел никогда не играть против Ливерпуля", – Эмери о центральном матче третьего тура АПЛ
Унаи Эмери / Reuters

Главный тренер Арсенала не впечатляет уверенностью перед выездом на Энфилд.

 

"Мы никогда не хотим играть с Ливерпулем. Предпочли бы и вовсе не играть против них. Нас ждет серьезное испытание, но хорошо, что мы поедем на Энфилд, имея в активе шесть очков.

Арсенал готов избавиться от четырех игроков – стал известен "черный список" Эмери

Наша цель – сократить отставание от Ливерпуля, Манчестер Сити, Тоттенхэма и Челси. Матчи против них – возможность для нас показать, что мы можем это сделать", – приводит слова испанского специалиста Sky Sports.

Арсенал переиграл Бернли, Ливерпуль удержал победу над Саутгемптоном: 2-й тур АПЛ, матчи субботы

Напомним, матч Ливерпуль – Арсенал состоится 24 августа, оба соперника добыли максимум очков в двух стартовых турах АПЛ.

blog_ava
Коутиньо стал игроком Баварии – мюнхенцы заплатят смешную сумму за аренду хавбека
11:39
724
Теги
Англия Арсенал Арсенал Ливерпуль - Арсенал Унаи Эмери Унаи Эмери
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
51
мин
Вулверхэмптон
22:00
Манчестер Юнайтед
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук