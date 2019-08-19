"Я бы хотел никогда не играть против Ливерпуля", – Эмери о центральном матче третьего тура АПЛ

Главный тренер Арсенала не впечатляет уверенностью перед выездом на Энфилд.

"Мы никогда не хотим играть с Ливерпулем. Предпочли бы и вовсе не играть против них. Нас ждет серьезное испытание, но хорошо, что мы поедем на Энфилд, имея в активе шесть очков.

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Наша цель – сократить отставание от Ливерпуля, Манчестер Сити, Тоттенхэма и Челси. Матчи против них – возможность для нас показать, что мы можем это сделать", – приводит слова испанского специалиста Sky Sports.

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Напомним, матч Ливерпуль – Арсенал состоится 24 августа, оба соперника добыли максимум очков в двух стартовых турах АПЛ.