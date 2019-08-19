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"Я б хотів ніколи не грати проти Ліверпуля", – Емері про центральний матч третього туру АПЛ

14:46 308 Читать на русском
"Я б хотів ніколи не грати проти Ліверпуля", – Емері про центральний матч третього туру АПЛ
Унаї Емері / Reuters

Головний тренер Арсенала не вражає впевненістю перед виїздом на Енфілд.

 

"Ми ніколи не хочемо грати з Ліверпулем. Воліли б і зовсім не грати проти них. На нас чекає серйозне випробування, але добре, що ми поїдемо на Енфілд, маючи в активі шість очок.

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Наша мета – скоротити відставання від Ліверпуля, Манчестер Сіті, Тоттенхема і Челсі. Матчі проти них - можливість для нас показати, що ми можемо це зробити", – наводить слова іспанського фахівця Sky Sports.

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Нагадаємо, матч Ліверпуль – Арсенал відбудеться 24 серпня, обидва суперники здобули максимум очок у двох стартових турах АПЛ.

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Англія Арсенал Арсенал Ліверпуль - Арсенал Унаї Емері Унаї Емері
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