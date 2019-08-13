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Арсенал готов избавиться от четырех игроков – стал известен "черный список" Эмери

11:58 133 Читати українською
Арсенал готов избавиться от четырех игроков – стал известен "черный список" Эмери
Унаи Эмери / Reuters

Лондонцы могут отпустить некоторых игроков до конца трансферного окна.

Унаи Эмери определился с четырьмя игроками, на которых он не рассчитывает, информирует Mirror.

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В список лишних вошли защитники Шкодран Мустафи и Начо Монреаль, а также хавбеки Эмиль Смит-Роу и Мохамед Елнени. Арсенал этим летом подписал нескольких игроков на их позиции, поэтому необходимости удерживать вышеупомянутых исполнителей нет. Эмери надеется, что клуб сможет решить вопрос с их переходами до конца лета.

Напомним, трансферное окно в Англии уже закрылось, однако в большинстве европейских чемпионатов оно продлится еще несколько недель.

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