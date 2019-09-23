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"Я будто бы закончил карьеру", – Ярмоленко взорвался эмоциями после триумфальной игры с Манчестер Юнайтед

13:52 171 Читати українською
"Я будто бы закончил карьеру", – Ярмоленко взорвался эмоциями после триумфальной игры с Манчестер Юнайтед
Андрей Ярмоленко / Твиттер ФК Вест Хэм

Полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко поделился впечатлениями от матча с Манчестер Юнайтед (2:0), забитого гола и атмосферы на стадионе.

44’ Андрей Ярмоленко
84’ Аарон Крессвелл
 
44’ Андрей Ярмоленко
84’ Аарон Крессвелл

"Каждую неделю мы усердно работаем. Это был удивительный день для нас, для наших фанатов. Мы прекрасно играли: защищались как команда, атаковали как команда и это принесло хороший результат.

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Моя работа заключается в том, чтобы забивать голы, делать ассисты. Вы должны быть спокойны, когда играете на этой позиции. Я пока еще не на 100% в своих лучших кондициях, но с каждым матчем чувствую себя все лучше и лучше. Надеюсь, я буду играть еще мощнее в следующей встрече.

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Поддержка была замечательной. Я чувствовал, будто бы закончил свою карьеру здесь. Все аплодировали мне, я очень ценю это в наших болельщиках. Они потрясающие – в каждом матче вы чувствуете себя особой командой. Для меня не имеет значения, какую позицию мы сейчас занимаем в турнирной таблице – мы должны концентрироваться на каждом следующем поединке и хорошо играть, чтобы показать, что мы великая команда и играем как великая команда", – рассказал Ярмоленко в комментарии пресс-службе Вест Хэма.

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