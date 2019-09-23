"Я будто бы закончил карьеру", – Ярмоленко взорвался эмоциями после триумфальной игры с Манчестер Юнайтед

Полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко поделился впечатлениями от матча с Манчестер Юнайтед (2:0), забитого гола и атмосферы на стадионе.

"Каждую неделю мы усердно работаем. Это был удивительный день для нас, для наших фанатов. Мы прекрасно играли: защищались как команда, атаковали как команда и это принесло хороший результат.

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Моя работа заключается в том, чтобы забивать голы, делать ассисты. Вы должны быть спокойны, когда играете на этой позиции. Я пока еще не на 100% в своих лучших кондициях, но с каждым матчем чувствую себя все лучше и лучше. Надеюсь, я буду играть еще мощнее в следующей встрече.

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Поддержка была замечательной. Я чувствовал, будто бы закончил свою карьеру здесь. Все аплодировали мне, я очень ценю это в наших болельщиках. Они потрясающие – в каждом матче вы чувствуете себя особой командой. Для меня не имеет значения, какую позицию мы сейчас занимаем в турнирной таблице – мы должны концентрироваться на каждом следующем поединке и хорошо играть, чтобы показать, что мы великая команда и играем как великая команда", – рассказал Ярмоленко в комментарии пресс-службе Вест Хэма.

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