Пеллегрини назвал гол Ярмоленко ключевым моментом матча против Манчестер Юнайтед

Главный тренер Вест Хэма Мануэль Пеллегрини прокомментировал победу над Манчестер Юнайтед (2:0) в матче 6 тура АПЛ.

"В течение первых 45 минут мы играли слишком быстро, и обе команды потеряли много мячей, поэтому первый гол был ключевым фактором в попытке победить.

Гол Ярмоленко в видеообзоре матча Вест Хэм – Манчестер Юнайтед – 2:0

В перерыве я сказал ребятам, что если они будут защищаться так же, как в первом тайме, Манчестер Юнайтед не создаст очень много моментов", – цитирует Пеллегрини официальный сайт Вест Хэма.

Андрей Ярмоленко открыл счет в матче 6 тура АПЛ против Манчестер Юнайтед, и Вест Хэму удалось победить со счетом 2:0.

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