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Пеллегрини назвал гол Ярмоленко ключевым моментом матча против Манчестер Юнайтед

19:56 185 Читати українською
Пеллегрини назвал гол Ярмоленко ключевым моментом матча против Манчестер Юнайтед
Мануэль Пеллегрини / ФК Вест Хэм

Главный тренер Вест Хэма Мануэль Пеллегрини прокомментировал победу над Манчестер Юнайтед (2:0) в матче 6 тура АПЛ.

44’ Андрей Ярмоленко
84’ Аарон Крессвелл
 
44’ Андрей Ярмоленко
84’ Аарон Крессвелл

"В течение первых 45 минут мы играли слишком быстро, и обе команды потеряли много мячей, поэтому первый гол был ключевым фактором в попытке победить.

Гол Ярмоленко в видеообзоре матча Вест Хэм – Манчестер Юнайтед – 2:0

В перерыве я сказал ребятам, что если они будут защищаться так же, как в первом тайме, Манчестер Юнайтед не создаст очень много моментов", – цитирует Пеллегрини официальный сайт Вест Хэма.

Андрей Ярмоленко открыл счет в матче 6 тура АПЛ против Манчестер Юнайтед, и Вест Хэму удалось победить со счетом 2:0.

Вест Хэм обыграл Манчестер Юнайтед благодаря голу Ярмоленко, который уничтожил самого дорогого защитника мира

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Вест Хэм - Манчестер Юнайтед Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Вест Хэм Вест Хэм Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Мануэль Пеллегрини Мануэль Пеллегрини
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