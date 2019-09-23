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"Я ніби закінчив кар'єру", – Ярмоленко вибухнув емоціями після тріумфальної гри з Манчестер Юнайтед

13:48 1845 Читать на русском
"Я ніби закінчив кар'єру", – Ярмоленко вибухнув емоціями після тріумфальної гри з Манчестер Юнайтед
Андрій Ярмоленко / Твіттер ФК Вест Хем

Півзахисник Вест Хема Андрій Ярмоленко поділився враженнями від матчу з Манчестер Юнайтед (2:0), забитого гола та атмосфери на стадіоні.

44’ Андрій Ярмоленко
84’ Аарон Крессвелл
 
44’ Андрій Ярмоленко
84’ Аарон Крессвелл

"Кожного тижня ми старанно працюємо. Це був дивовижний день для нас, для наших фанатів. Ми чудово грали: захищались як команда, атакували як команда і це принесло хороший результат.

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Моя робота полягає в тому, щоб забивати голи, робити асисти. Ви повинні бути спокійні, коли граєте на цій позиції. Я поки ще не на 100% у своїх найкращих кондиціях, але з кожним матчем почуваюся все краще і краще. Сподіваюся, я буду грати ще потужніше у наступній зустрічі.

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Підтримка була чудовою. Я відчував, ніби закінчив свою кар'єру тут. Всі аплодували мені, я дуже ціную це в наших уболівальниках. Вони приголомшливі – у кожному матчі ви відчуваєте себе особливою командою. Для мене не має значення, яку позицію ми зараз займаємо у турнірній таблиці – ми повинні концентруватися на кожному наступному поєдинку і добре грати, щоб показати, що ми велика команда і граємо як велика команда", – розповів Ярмоленко у коментарі прес-службі Вест Хема.

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