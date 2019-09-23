"Я ніби закінчив кар'єру", – Ярмоленко вибухнув емоціями після тріумфальної гри з Манчестер Юнайтед

Півзахисник Вест Хема Андрій Ярмоленко поділився враженнями від матчу з Манчестер Юнайтед (2:0), забитого гола та атмосфери на стадіоні.

"Кожного тижня ми старанно працюємо. Це був дивовижний день для нас, для наших фанатів. Ми чудово грали: захищались як команда, атакували як команда і це принесло хороший результат.

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Моя робота полягає в тому, щоб забивати голи, робити асисти. Ви повинні бути спокійні, коли граєте на цій позиції. Я поки ще не на 100% у своїх найкращих кондиціях, але з кожним матчем почуваюся все краще і краще. Сподіваюся, я буду грати ще потужніше у наступній зустрічі.

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Підтримка була чудовою. Я відчував, ніби закінчив свою кар'єру тут. Всі аплодували мені, я дуже ціную це в наших уболівальниках. Вони приголомшливі – у кожному матчі ви відчуваєте себе особливою командою. Для мене не має значення, яку позицію ми зараз займаємо у турнірній таблиці – ми повинні концентруватися на кожному наступному поєдинку і добре грати, щоб показати, що ми велика команда і граємо як велика команда", – розповів Ярмоленко у коментарі прес-службі Вест Хема.

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