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Вест Хэм – Манчестер Юнайтед: Ярмоленко стал лучшим игроком матча по версии фанатов

21:41 99 Читати українською
Вест Хэм – Манчестер Юнайтед: Ярмоленко стал лучшим игроком матча по версии фанатов
Андрей Ярмоленко / Фото ФК Вест Хэм

Болельщики Вест Хэма в восторге от игры Украинские в матче 6-го тура АПЛ.

44’ Андрей Ярмоленко
84’ Аарон Крессвелл
 
44’ Андрей Ярмоленко
84’ Аарон Крессвелл

Хавбек Вест Хэма Андрея Ярмоленко открыл счет в матче против Мачестер Юнайтед, что помогло "молотобойцам" завоевать три очка в дуэли с именитым соперником.

Гол Ярмоленко в видеообзоре матча Вест Хэм – Манчестер Юнайтед – 2:0

Руководство лондонского клуба в twitter запустили голосование по лучшему игроку матча, где 29-летний украинец победил, обогнав Крессвелла, Райса и Фабиански.

В текущем сезоне АПЛ Ярмоленко провел 5 матчей, в которых отметился двумя голами.

Вест Хем – МЮ: Ярмоленко голом принизив найдорожчого захисника світу та став найкращим, а Сульшер "пливе"

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Вест Хэм – Манчестер Юнайтед: Ярмоленко голом унизил самого дорогого защитника мира и стал лучшим, а Сульшер "плывет"
20:42
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Теги
Англия Украинцы за рубежом Вест Хэм - Манчестер Юнайтед Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Аарон Крессвелл Аарон Крессвелл Вест Хэм Вест Хэм
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