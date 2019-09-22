Вест Хэм – Манчестер Юнайтед: Ярмоленко стал лучшим игроком матча по версии фанатов

Болельщики Вест Хэма в восторге от игры Украинские в матче 6-го тура АПЛ.

Хавбек Вест Хэма Андрея Ярмоленко открыл счет в матче против Мачестер Юнайтед, что помогло "молотобойцам" завоевать три очка в дуэли с именитым соперником.

Гол Ярмоленко в видеообзоре матча Вест Хэм – Манчестер Юнайтед – 2:0

Руководство лондонского клуба в twitter запустили голосование по лучшему игроку матча, где 29-летний украинец победил, обогнав Крессвелла, Райса и Фабиански.

В текущем сезоне АПЛ Ярмоленко провел 5 матчей, в которых отметился двумя голами.

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