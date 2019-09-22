Вест Хэм – Манчестер Юнайтед: Ярмоленко стал лучшим игроком матча по версии фанатов

Бельгия — 21:55 116
-
Яремчук забил очередной гол за Гент
-
Ворскла – Динамо: возвращение Цыганкова, "украинская" победа киевлян, потеря лидера и лучший матч при МихайличенкоУкраина — 21:19 1978
-
Вальверде вбиває Барселону – це гірше, ніж американські гірки, де значно більше шансів вижитиВолодимир Лесько — 16:05 2514
-
Интер эффектно обыграл Милан в дерби и вернул себе первое местоИталия — 00:04 442
-
Ман Сити – Уотфорд: Зинченко выигрывает от кастинга в матче АПЛ, 8 голов после Шахтера и космос от соперника УкраиныАнглия — 21 сент 2387