Известный ультрас Днепра погиб в боях за Киев
10:01 - Читати українською
Российские оккупанты нанесли очередную непоправимую утрату украинскому обществу.
24 марта в боях за столицу Украины погиб активист и общественный деятель, футбольный болельщик Днепра Денис Котенко, известный как "Шкипер", сообщает ПРОФУТБОЛ Digatal.
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25-летний защитник возглавлял в Днепре "Национальный корпус", воевал в рядах 3-го отдельного батальона Украинской добровольческой армии. У него остался 2-летний отпрыск.
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