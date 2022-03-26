24 марта в боях за столицу Украины погиб активист и общественный деятель, футбольный болельщик Днепра Денис Котенко, известный как "Шкипер", сообщает ПРОФУТБОЛ Digatal.

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25-летний защитник возглавлял в Днепре "Национальный корпус", воевал в рядах 3-го отдельного батальона Украинской добровольческой армии. У него остался 2-летний отпрыск.

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