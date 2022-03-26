24 березня у боях за столицю України загинув активіст та громадський діяч, футбольний вболівальник Дніпра Денис Котенко, відомий як "Шкіпер", повідомляє ПРОФУТБОЛ Digatal.

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25-річний оборонець очолював у Дніпрі "Національний корпус", воював у лавах 3-го окремого батальйону Українсько добровольчої армії. У нього залишився 2-річний син.

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