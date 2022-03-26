Відомий ультрас Дніпра загинув у боях за Київ
10:01 - Читать на русском
Російські окупанти завдали чергової непоправної втрати українському суспільству.
24 березня у боях за столицю України загинув активіст та громадський діяч, футбольний вболівальник Дніпра Денис Котенко, відомий як "Шкіпер", повідомляє ПРОФУТБОЛ Digatal.
УПЛ планує надати матеріальну підтримку сім'ям футболістів, які загинули у війні
25-річний оборонець очолював у Дніпрі "Національний корпус", воював у лавах 3-го окремого батальйону Українсько добровольчої армії. У нього залишився 2-річний син.
Росія напала на Україну: Шахтар заперечив відставку Де Дзербі, Сидорчук відмовився йти з Динамо, заяви Реброва (LIVE)
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter