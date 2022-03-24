"Вернидуб, Алиев, Богданов – просто красавцы! Я хорошо общаюсь с сыном Вернидуба. И вот он говорит: "Папа едет домой и будет защищать Украину". У меня муравьи пошли по коже от того, как люди любят нашу страну. К сожалению, некоторые ищут возможности, чтобы уехать отсюда, а человек с хорошим контрактом, еще недавно обыгрывал Реал, все бросает и едет защищать свою Родину… К таким людям я испытываю огромное уважение.

Украинский футболист-любитель погиб в боях под Волновахой

Я знаю, что очень много представителей нашей большой футбольной семьи, среди которых и сотрудники УАФ, и арбитры, и футболисты с представителями клубов, школ вступили в ряды терробороны и занимаются волонтерством. Также я хочу отметить работников УПЛ: один из которых с первого дня войны отправился на передовую и защищает нашу страну, еще один недавно вступил в ряды ВСУ. Наш бухгалтер активно помогает местной терробороне. Многие волонтерят.

Но однозначно мы делаем все для нашей победы! Для победы Украины! Отдельно я хотел бы почтить память Героев, отдавших жизнь за нашу победу! За нашу свободу! К сожалению, и у футбольной семьи уже есть потери. Украинская Премьер-лига планирует оказать материальную поддержку их семьям. Вечная память! Слава Украине! Героям слава!" – резюмировал Дикий в комментарии FanDay.

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