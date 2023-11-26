"Это самое главное для мужчины": Луческу озвучил главный критерий в выборе следующего клуба
Бывший главный тренер Динамо Мирча Луческу подтвердил, что не собирается уходить на пенсию. Опытный наставник готов продолжать работу.
По словам Мирчи Луческу, при выборе следующего клуба деньги не имеют для него большого значения, но о завершении карьеры тренер точно не думает.
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"Об уходе на пенсию я еще не думаю, хочу работать. Дело не в том, куда ты пойдешь, а в том, какой ты есть. Кто-то может возглавить Реал в кризисной ситуации, его освистают, и все пойдет не так. Другой может пойти в Серию С, где поможет детям вырасти и будет чувствовать себя как в раю.
Я не смотрю на деньги. Я хочу работать там, где принесу пользу. У меня осталась страсть, а это самое главное для мужчины. Когда вся надежда исчезает, страсть заставляет тебя продолжать", – цитирует Луческу Eurosport со ссылкой на GdS.
Напомним, 78-летний румын покинул Динамо в начале ноября после поражения от Шахтера в УПЛ. Луческу возглавлял киевскую команду с 2020 года.
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