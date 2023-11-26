По словам Мирчи Луческу, при выборе следующего клуба деньги не имеют для него большого значения, но о завершении карьеры тренер точно не думает.

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"Об уходе на пенсию я еще не думаю, хочу работать. Дело не в том, куда ты пойдешь, а в том, какой ты есть. Кто-то может возглавить Реал в кризисной ситуации, его освистают, и все пойдет не так. Другой может пойти в Серию С, где поможет детям вырасти и будет чувствовать себя как в раю.

Я не смотрю на деньги. Я хочу работать там, где принесу пользу. У меня осталась страсть, а это самое главное для мужчины. Когда вся надежда исчезает, страсть заставляет тебя продолжать", – цитирует Луческу Eurosport со ссылкой на GdS.

Напомним, 78-летний румын покинул Динамо в начале ноября после поражения от Шахтера в УПЛ. Луческу возглавлял киевскую команду с 2020 года.

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