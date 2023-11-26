Микола Дударенко, дідусь екс-форварда Карпат Олександра Дударенка, потрапив до реанімації, повідомив журналіст Олександр Паук на своїй сторінці у Facebook.

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"Свого часу це був хороший футболіст і успішний тренер, який виховав кілька поколінь майстрів шкіряного м'яча. Тепер цей громадянин України, забутий Богом і людьми, важкохворим опинився в реанімації, однієї з львівських клінік", – йдеться в дописі.

Нагадаємо, що Микола Дударенко під час ігрової кар'єри виступав за низку українських клубів Другої ліги (Горинь, Авангард, СК Луцьк, СКА Львів, Торпедо Луцьк). У статусі тренера він очолював жіночий футзальний клуб Львів'янка. Також Дударенко працював дитячим тренером, а з найбільш відомих його вихованців – Роман Яремчук та брати Борис та Григорій Баранці.

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