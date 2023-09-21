Бельгийский Гент перед матчем Лиги конференций не очень профессионально подготовил материал о Заре и Луганске, который более 9 лет не находится под контролем Украины.

Накануне поединка 1-го тура Лиги конференций Заря – Гент бельгийцы опубликовали традиционный для всех клубов материал-представление соперника. Правда, в случае с Зарей Гент откровенно "дал в штангу".

Клуб Второй лиги показал клубный стадион после прихода "русского мира" - шокирующее фото

В частности, в описании Луганска, который оккупирован Россией с 2014 года, "буйволы" опубликовали следующую формулировку. "Около половины жителей города – этнические русские, для более 80% населения русский язык является родным. И город, и клуб очень российскоориентированы.

Это было видно из того, что в логотипе клуба очень долго использовалось российское название Заря (а не украинская Заря). Только недавно это было исправлено ", – говорилось в материале.

Позже в Генте, похоже, поняли свою ошибку, которую вполне может начать продвигать российская пропаганда. По крайней мере скандальные утверждения уже убрали с сайта бельгийцев. Осталось лишь упоминание, что матч Лиги конференций Заря – Гент из-за войны в Украине пройдет в польском Люблине, в 1400 км от Луганска, который сейчас является частью оккупированной/анексированной Россией территории на Востоке Украины. В городе были разбомблены многие здания, погибли несколько тысяч человек.

Начальная версия:

Исправленная версия: