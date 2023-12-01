Схоже, деяким журналістам, перед тим як публікувати свої статті, треба брати до рук географічний атлас.

Напередодні Ліон оголосив про прощання з наставником команди Фабіо Гроссо через невтішні результати – чемпіон світу встиг провести з "ткачами" лише сім матчів за 2,5 місяці. Як виявилось, ця співпраця стала найкоротшою в історії клубу.

УЄФА зганьбився, переплутавши логотип Зорі та московського клубу

Відоме французьке видання RMC Sport вирішило зробити підбірку тренерів, які найменше пропрацювали на своїх посадах. Журналіст Жан Гі Лебретон серед інших наставників згадав про Гі Ру, який очолював Ланс з 1 липня по 26 серпня 2007 року. Однак, описуючи той період, "знавець географії" зганьбився, змінивши прописку Чорноморця на російську.

"Якщо в Кубок УЄФА (попередня назва Ліги Європи) "сіверяни" пройшли болісно після дуелі у Кубку Інтертото проти росіян з одеського Чорноморця, то після наступних п'яти зустрічей їхній тренер (Гі Ру, – прим.) не встояв", – написав Лебретон на шпальтах видання RMC Sport.

Нагадаємо, вже не вперше європейські журналісти та чиновники плутають Україну і Росію: напередодні УЄФА присвоїв Зорі логотип московського ЦСКА, а раніше прес-служба Гента зганьбилась скандальною заявою про луганський клуб.

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