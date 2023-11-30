Фабио Гроссо в ближайшее время покинет пост наставника французского Лиона.

Фрацузский Лион в ближайшее время сменит наставника команды - "ткачи" планируют уволить Фабио Гроссо с должности. Об этом пишет журналист RMC Sport Фабрис Гокинс.

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По данным источника, исполняющим обязанности главного тренера станет Пьер Саж, являющийся председателем молодежного департамента в клубе.

Взамен итальянцу Лион рассматривает кандидатуру Брюно Женезио, которого ранее уволили из Ренна. В шортлисте также Игорь Тудор и Хорхе Сампаоли.

Напомним, в нынешнем сезоне Лион занимает последнюю строчку турнирной таблицы Лиги 1. Команда Гроссо имеет в своем активе семь турнирных баллов.