Заря уступила в пятом туре Лиги конференций Генту со счетом 1:4. Луганчане потеряли все шансы выйти в плей-офф турнира, поскольку отстают от второго места на восемь очков.

Лига конференций: Фонсека вышел в плей-офф, очередное фиаско обидчика Динамо, сенсационный участник вылетел

Публикуя результаты в своих соцсетях, УЕФА пробил дно, перепутав логотип Зари и московского ЦСКА. Через некоторый промежуток времени твит был удален, но позорная публикация уже успела разлететься по соцсети.

Напомним, что ни один российский клуб не участвует в текущем сезоне в еврокубках.

Заря разгромно проиграла Генту и де-юре вылетела из Лиги конференций – кипер бельгийцев получил ужасную травму