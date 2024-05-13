Саутгейт дал четкий ответ относительно вероятного назначения в Манчестер Юнайтед
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал слухи относительно Манчестер Юнайтед.
Руководство манкунианцев рассматривало наставника "трех львов" как потенциального кандидата на вероятную замену Эрика Тен Хага. Гарет Саутгейт высказался о возможности возглавить Манчестер Юнайтед.
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"Переговоров (с МЮ) не было. Единственное, на чем я сосредоточен – чтобы Англия выступила на Евро как можно успешнее. Остальное меня абсолютно не касается", – цитирует наставника "трех львов" The Telegraph.
Напомним, что действующее соглашение Саутгейта с Футбольной ассоциацией Англии рассчитано до 31 декабря 2024 года.
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