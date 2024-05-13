Руководство манкунианцев рассматривало наставника "трех львов" как потенциального кандидата на вероятную замену Эрика Тен Хага. Гарет Саутгейт высказался о возможности возглавить Манчестер Юнайтед.

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"Переговоров (с МЮ) не было. Единственное, на чем я сосредоточен – чтобы Англия выступила на Евро как можно успешнее. Остальное меня абсолютно не касается", – цитирует наставника "трех львов" The Telegraph.

Напомним, что действующее соглашение Саутгейта с Футбольной ассоциацией Англии рассчитано до 31 декабря 2024 года.

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