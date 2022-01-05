Поражение от Вулверхэмптона, ставшее первым для 63-летнего немца в АПЛ, открыло "ящик Пандоры". Казалось, уход Сульшера несколько успокоил ситуацию в лагере манкунианцев, но все вышло совсем не так.

Рангник постепенно теряет контроль над раздевалкой. В команде нет единства – игроки поделились на несколько групп. В частности, в последнее время возникли напряженные отношения между Криштиану Роналду и Харри Магуайром.

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Кроме того, ряд игроков Манчестер Юнайтед разочарованы отношением тренера и хотят уйти из клуба. Таких желающих насчитали сразу 11 – среди них Марсьяль, Ван де Беек, Лингард, Байли и Хендерсон.

Футболисты считают, что новый тренер относится к ним еще хуже, чем Сульшер, а некоторые игроки имеют гарантированное место в составе, даже если находятся в плохой форме. К этому добавились низкий авторитет Рангника в раздевалке и разочарование футболистов методами его работы. Атмосфера в раздевалке очень плохая и напоминает хаос.

Разочарование приходом Рангника достигло апогея в последние дни. Игроки признали, что новым тренером команды должен был стать Антонио Конте. Летом команда хочет видеть в Манчестере Маурисио Почеттино, информирует The Sun.

В настоящее время манкунианцы занимают 7 место в АПЛ, отставая от зоны ЛЧ на 4 очка. Рангник возглавил команду после увольнения Сульшера и доработает с командой до конца сезона.

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