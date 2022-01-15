В рамках субботней программы 22-го тура АПЛ Саутгемптон потерпел поражение от Вулверхэмптона (1:3), а Ньюкасл разделил очки с Уотфордом (1:1). Отчёт читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2021/22, 22-й тур

Вулверхэмптон – Саутгемптон – 3:1

Голы: Хименес, 36 (пен), Коуди, 59, Траоре, 90+1 – Ворд-Проуз, 84

Ньюкасл – Уотфорд – 1:1

Голы: Сен-Максимен, 49 – Педру, 88

Астон Вилла – Манчестер Юнайтед – начало в 19:30

Вулверхэмптон в родных стенах принимал Саутгемптон. Обе команды в течение последнего месяца набрали хороший ход, не проиграв ни одного матча и одержав по две победы, поэтому можно было ожидать интересный матч. Впрочем, в первом тайме моментов возникало мало, а счёт был открыт аж на 36-й минуте с пенальти – его реализовал Хименес. 1:0!

Саутгемптон мог быстро отыграться, однако замыкание Салису с минимального расстояния парировал Са, а удар Теллы метров с пяти прошёл над перекладиной. В итоге, на перерыв игроки отправились при минимальном преимуществе "вулвз", а вот в начале второго тайма "святые" пропустили во второй раз – украинец Килман замкнул подачу со стандарта, попав в штангу, а Коуди сыграл на добивании. 2:0!

Соттон ответил рядом перспективных ударов, но хорошая игра Са и низкая острота моментов не позволяла восстановить интригу. На 84-й минуте гости таки сократили отставание в результате точного выстрела Ворд-Проуза со штрафного, однако через 7 минут всё завершилось – Траоре получил передачу от Аит-Нури, обыграл Салису и пробил в дальний угол. 3:1! Вулверхэмптон празднует победу.

В параллельном матче Ньюкасл пытался подняться с предпоследней позиции в турнирной таблице и прервать 4-матчевую безвыигрышную серию в АПЛ. В соперниках был брат по несчастью – Уотфорд шел 17-м и проиграл в 6-ти турах подряд. В первом тайме команды сыграли на равных, но "сороки" создали более перспективные моменты. В частности, отличиться мог новичок Вуд, которому не хватило точности.

Давление подопечных Эдди Хау принесло успех уже через три минуты после старта второго тайма. Сан-Максимен обокрал Нджекию, сместился с левого фланга в штрафную, обыграл ещё одного защитника и выстрелил под ближнюю штангу – 1:0!

Этот гол пролистал ход встречи – Уотфорд прижал Ньюкасл и создал несколько реально голевых эпизодов. Были и выходы один на один, и удары с минимального расстояния, однако отыграться гости смогли аж на 88-й минуте в результате навеса Кико на голову Педру. 1:1! Именно с этим счётом матч и подошел к концу. Команды остались на своих местах.

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