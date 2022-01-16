Головний тренер МЮ Ральф Рангнік пояснив, чому форварда Антоні Марсьяля не було навіть у запасі на матч проти Астон Вілли (2:2).

"Він сам не захотів бути у команді, хоча зазвичай сидів принаймні на лаві запасних. Цього разу він не захотів, тому не поїхав з командою", – цитує Рангніка The Guardian.

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Сам Марсьяль спростовує заяву головного тренера. "Я ніколи не відмовлюсь грати за Манчестер Юнайтед. Я тут вже 7 років, ніколи не проявляв і не буду проявляти неповагу до клубу та вболівальників", – написав француз в Instagram.

Раніше агент Марсьяля відкрито заявив, що планує шукати клуєнту новий клуб. Форвардом цікавилася Севілья, однак вона не може потягнути велетенську зарплатню – 250 тисяч фунтів на тиждень. У МЮ залишається близько 2 тижнів, щоб позбутися опального гравця. Додамо, що у поточному сезоні Марсьяль провів 10 матчів та забив один м'яч.

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