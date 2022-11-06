"Как бы не обидеть Колос? Избиение младенца или как надо не уметь играть в футбол. Было ощущение, что первое место играет с последним.

"Это сводит на нет все усилия": тренер Колоса в отчаянии от поражения Александрии

Ничего не создали. Наверное, с Йовичевича берут пример – играть на контратаках и немножко побаиваться соперника.

Пенальти, который забил Ориховский – единственное, что было от Колоса. Я, честно говоря, не приветствую такую трусость. Команда идет вверху, а играет, как будто внизу идут. Гол пропустили – все равно все за линией мяча, играем на контратаках, но не получается, потому что Лысенко мы не видел", – сказал Леоненко в своей авторской программе.

Напомним, Александрия в матче 11-го тура разбила Колос со счетом 4:1 и с 20-ю очками идет в турнирной таблице УПЛ четвертой, "хлеборобы" с 15-ю пунктами – шестые.

Александрия в матче с тремя пенальти разбила Колос и закрепилась в топ-4 УПЛ