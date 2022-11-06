"Избиение младенца или как надо не уметь играть в футбол": Леоненко разнес Колос, сравнив его с Шахтером
Скандальный эксперт Виктор Леоненко поделился эмоциями от матча 11-го тура УПЛ между Александрией и Колосом (4:1).
"Как бы не обидеть Колос? Избиение младенца или как надо не уметь играть в футбол. Было ощущение, что первое место играет с последним.
"Это сводит на нет все усилия": тренер Колоса в отчаянии от поражения Александрии
Ничего не создали. Наверное, с Йовичевича берут пример – играть на контратаках и немножко побаиваться соперника.
Пенальти, который забил Ориховский – единственное, что было от Колоса. Я, честно говоря, не приветствую такую трусость. Команда идет вверху, а играет, как будто внизу идут. Гол пропустили – все равно все за линией мяча, играем на контратаках, но не получается, потому что Лысенко мы не видел", – сказал Леоненко в своей авторской программе.
Напомним, Александрия в матче 11-го тура разбила Колос со счетом 4:1 и с 20-ю очками идет в турнирной таблице УПЛ четвертой, "хлеборобы" с 15-ю пунктами – шестые.
Александрия в матче с тремя пенальти разбила Колос и закрепилась в топ-4 УПЛ