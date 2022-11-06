Скандальний експерт Віктор Леоненко поділився емоціями від матчу 11-го туру УПЛ між Олександрією та Колосом (4:1).

"Як би не образити Колос? Побиття немовляти або як треба не вміти грати у футбол. Було відчуття, що перше місце грає з останнім.

"Це зводить нанівець усі зусилля": тренер Колоса у розпачі від поразки Олександрії

Нічого не створили. Напевно, з Йовичевіча беруть приклад – грати на контратаках і трошки побоюватись суперника.

Пенальті, який забив Оріховський, – єдине, що було від Колоса. Я, чесно кажучи, не вітаю таке боягузтво. Команда йде вгорі, а грає, наче внизу йдуть. Гол пропустили – все одно за лінією м'яча, граємо на контратаках, але не виходить, бо Лисенка ми не бачили", – сказав Леоненко у своїй авторській програмі.

Нагадаємо, Олександрія у матчі 11-го туру розбила Колос з рахунком 4:1 і з 20-ма очками йде у турнірній таблиці УПЛ четвертою, "хлібороби" з 15-ма пунктами – шості.

Олександрія у матчі з трьома пенальті розбила Колос і закріпилась у топ-4 УПЛ