"Достаточно было предложений из разных стран. Были из Польши, Венгрии. Из УПЛ много звонили. Когда вышло мое интервью, где я сказал о готовности вернуться в Украину, то многие клубы звонили, спрашивали и были заинтересованы. Из Румынии были клубы, из Турции. Было несколько вариантов.

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Такой месяц был тяжелый, потому что я уже был как бы и на чемоданах, вот-вот должен был ехать и не ехать. Тяжелый месяц был в этом плане. Когда Легия сказала, что не рассчитывает на меня, я тренировался со второй командой, проходил сборы с ними.

Конечно, я понимаю, лучше мне ехать и набираться игрового времени. Мне сейчас нужно играть и восстанавливать свои навыки. Все обдумав, приняли решение перейти в ДАК", – сказал Харатин в эфире YouTube-канала Карина Харатина.

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