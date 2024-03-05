"Достатньо було пропозицій з різних країн. Були із Польщі, Угорщини. З УПЛ багато телефонували. Коли вийшло моє інтерв’ю, де я сказав про готовність повернутися в Україну, то багато клубів дзвонили, питали і були зацікавлені. З Румунії були клуби, з Туреччини. Було декілька варіантів.

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Такий місяць був важкий, бо я вже був як би і на валізах, ось-ось мав їхати і не їхати. Важкий місяць був у цьому плані. Коли Легія сказала, що не розраховує на мене, я тренувався з другою командою, проходив збори з ними.

Звісно, я розумію, краще мені їхати і набиратися ігрового часу. Мені зараз потрібно грати і відновлювати свої навички. Все обдумавши, ухвалили рішення перейти в ДАК", – сказав Харатін в ефірі YouTube-каналу Каріна Харатін.

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