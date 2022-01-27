"Если это будет Андрей Шевченко, то нужно подождать, пока он устроит свои дела с Дженоа. Считаю, он еще не получил официальное письмо о том, что его уволили из клуба, поэтому процесс затягивается. Все может усложниться, время идет.

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Теперь Цезары Кулеша (Глава Польского футбольного союза – прим.) хочет показать, что сделает ставку на своего кандидата, что не будет назначать Бонека или Навалку. Дело затягивается, все это обсуждается. Когда анализирую это со стороны, мне хочется смеяться. Из этого сделали комедию, типичную польскую комедию", – цитирует слова Касперчака SportoweFakty.

Напомним, несмотря на увольнение с Дженоа, "грифоны" не расторгли контракт с украинским специалистом.

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