Андрей Шевченко не может откликнуться на предложение возглавить сборную Польши.

Журналист Игорь Цыганык поделился инсайдом о завершении контактов между "Кадрой" и украинским специалистом.

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"Андрей Шевченко не будет тренировать сборную Польши! Контракт с Дженоа не удалось разорвать! Теперь поляки выбирают между своими!" – написал Цыганык в Twitter.

Напомним, у Шевченко остался контракт с Дженоа до лета 2024-го, позволяющий заработать более 6 млн евро. Украинец должен найти компромисс по сумме компенсации за досрочный разрыв или сидеть без работы еще 2,5 года.

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