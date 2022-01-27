"Якщо це буде Андрій Шевченко, то потрібно почекати, поки він владнає свої справи з Дженоа. Вважаю, він ще не отримав офіційного листа про те, що його звільнили з клубу, тому процес затягується. Все може ускладнитися, час минає.

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Тепер Цезари Кулеша (Очільник Польського футбольного союзу – прим.) хоче показати, що зробить ставку на свого кандидата, що не призначатиме Бонєка або Навалку. Справа затягується, все це обговорюють. Коли аналізую це з боку, мені хочеться сміятися. З цього зробили комедію, типову польську комедію", – цитує слова Касперчака SportoweFakty.

Нагадаємо, попри звільнення з Дженоа, "грифони" не розірвали контракт з українським фахівцем.

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