Аталанта – Байер: анонс финала Лиги Европы
Аталанта в рамках финального матча Лиги Европы УЕФА 2023/24 сыграет с Байером. Анонс и прогноз букмекеров читайте на "Футбол 24".
Матч Аталанта – Байер состоится сегодня, 22 мая, на стадионе Авива в Дублине. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на MEGOGO, поединок рассудит Иштван Ковач.
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Сенсационный Байер устанавливает одно историческое достижение за другим. Под руководством Хаби Алонсо "фармацевты" не только выиграли первое в истории чемпионство, но и сделали это без поражений – в XXI веке это удавалось только Арсеналу и Ювентусу. Да и вообще Леверкузен не проигрывает во всех турнирах в течение 51 матча, установив рекорд всех времен для клубов, участвовавших в еврокубках. Предыдущий принадлежал Бенфике 60-х с Эусебио в составе.
Bayer Leverkusen's supporters brought balloons for the club's 50th unbeaten match pic.twitter.com/k6d4DzSQtN— ESPN FC (@ESPNFC) May 12, 2024
Чтобы сделать вклад в историю еще более весомым, надо взять требл – тогда, кстати, Байер откроет еще одну "ачивку", не проиграв ни разу в сезоне. Никто не сомневается, что в Кубке Германии "фармацевты" одолеют Кайзерслаутерн, но в битве за трофей Лиги Европы соперник сложнее.
Аталанта впервые в истории добралась до финала еврокубка. Бергамаски прошли нынешний розыгрыш крайне мощно, став лидерами в квартете со Спортингом, Штурмом и Ракувом, а в плей-офф они прошли все тот же Спортинг, Ливерпуль и Марсель. По сути, итальянцам досталась самая тяжелая ветка турнира, но они прошли ее с честью, проиграв всего однажды – Ливерпулю в ответном матче, после шокирующих 3:0 на Энфилде.
Liverpool will reportedly face competition from Manchester United and Chelsea if they want to sign Atalanta midfielder Teun Koopmeiners this summer.https://t.co/vPjtSyzBM7https://t.co/vPjtSyzBM7 pic.twitter.com/B4QLw0CCOX— Liverpool FC News (@LivEchoLFC) May 20, 2024
Машина Джан Пьеро Гасперини завоевала славу своим персональным прессингом, однако после четвертьфинала ЛЧ началась длительная перестройка. Лишь в текущем сезоне Аталанта вернулась к корням – причем наиболее яркой демонстрацией знаменитого давления стали встречи с Ливерпулем. Вместе с тем, "Богиня" серьезно прибавила в качестве обороны, научившись подсушивать игру на нужных отрезках.
Но в атаке у бергамасков все в порядке. Аталанта входит в топ-5 Серии А по показателю ожидаемых голов и в топ-3 по количеству реальных – причем статистика могла быть еще выше, ведь команда демонстрирует приличное расточительство, а значительную часть забитых мячей отменили. Особенно выделяется форвард Скамакка, который в последних 15 матчах провел 11 голов и выполнил 3 ассиста (а еще он приносит колоссальную пользу, постоянно стягивая на себя защитников).
Il vostro @LeoVegas_News ɥʇuoɯ ǝɥʇ ɟo lɐoƃ di aprile— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) May 20, 2024
Your ɯʇoƃ for April ?#Scamacca #GoAtalantaGo ️ pic.twitter.com/P9MGdHJokS
Это все не помогло в финале Кубка Италии, который "Богиня" проиграла Ювентусу. Зато подопечные Джан Пьеро Гасперини гарантировали себе участие в ЛЧ на следующий сезон. А еще часть команды может помнить две победы над Байером в 1/8 финала ЛЕ 2021/22 – пока что это единственные встречи этих клубов в истории.
Чем же ответит Леверкузен сегодня? Во-первых, коэффициентом на победу в турнире. В 9-ти из 15-ти последних финалов ЛЕ триумфовал фаворит, а все 4 успеха андердогов пришлись на испанские клубы. Во-вторых, Байер весной забивает аж по 2,59 голов в среднем, а особенно "фармацевты" разбушевались в последних пяти матчах (16 голов).
В-третьих, подопечные Хаби Алонсо демонстрируют астрономический уровень волевых характеристик. Команда забила 18 голов после 90-й минуты во всех соревнованиях, что является лучшим показателем среди представителей топ-5 лиг Европы: В чемпионате это спасло Байеру целых 9 очков, а Лиге Европы спасло противостояние с Карабахом (два гола в компенсированное время) и с Ромой (не проиграли и сохранили беспроигрышную серию). А сколько было забито на 87-й или 89-й минутах...
A list of Bayer Leverkusen's late goals this season ?— LiveScore (@livescore) May 10, 2024
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Конкретно же в тактическом плане "фармацевты" могут похвастаться очень сильным контрпрессингом и быстрыми розыгрышами. Никто в Европе не демонстрирует такого высокого темпа передач, как Байер. Кроме того, следует отметить суперподготовку Хаби Алонсо к топ-матчам – особенно это проявилось с Баварией в Леверкузене, когда Томас Тухель готовил зеркальную схему как сюрприз. Баскский коуч же неожиданно изменил привычную тактику и устроил разгром.
Словом, в финале встречаются очень достойные соперники. Аталанта для Байера – это финальный экзамен, который покажет, достойна ли команда требла. Посмотрим, как немцы его будут сдавать.
Bayer Leverkusen look to take a step closer to an invincible treble.— B/R Football (@brfootball) May 21, 2024
Atalanta trying to win their first-ever European trophy.
Can’t wait for the Europa League final pic.twitter.com/bWAJQYXgIk
Кадровая ситуация
Байер приехал в Дублин без потерь в составе. Сегодня могут сыграть все. Аталанта же имеет серьезные проблемы – из-за повреждений вылетели Гольм, Де Роон и Колашинац – последние два являются футболистами основы, причем заменить их непросто. Хоть и реально.
Ориентировочные составы на матч Аталанта – Байер
Аталанта: Муссо – Джимсити, Гин, Скальвини – Дзаппакоста, Пашалич, Эдерсон, Руджери – Копмайнерс, Лукман – Скамакка
Байер: Коварж – Тапсоба, Та, Инкапье – Станишич, Паласиос, Джака, Гримальдо – Фримпонг, Виртц – Бонифейс
Прогноз букмекеров
JUST IN : Bayer Leverkusen kini memiliki sisa 3 pertandingan lagi untuk menciptakan sesuatu yang belum pernah terjadi di sepak bola Eropa, Invincible Treble.— Extra Time Indonesia (@idextratime) May 12, 2024
vs Augsburg
vs Kaiserslautern (final DFB Pokal)
vs Atalanta (final UEL) pic.twitter.com/gYrkMH0Pvt
Надежный букмекер FAVBET считает Байер фаворитом матча. На победу подопечных Хаби Алонсо дают 1.85, а на триумф Аталанты – 4.60. Ничья была оценена коэффициентом 3.75. Ожидается, что все будет решено в основное время – "кэф" на то, что игра не завершится в экстра-тайме или после серии пенальти, держится на уровне 1.10 и 1.09 соответственно.
Специалисты не определились с ожидаемой результативностью. Тотал больше 2.5 оценивается коэффициентом 1.94, аналогичный тотал меньше – 1.97. Гол Патрика Шика умножит вашу ставку на 2.70, а Джанлуки Скамакки – на 4.00.
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