Луческу всех перехитрил – слив еврокубков, на тренера Динамо наехали, а теперь боятся дисквалификации
17:55 - Читати українською
Динамо завершило свой еврокубковый поход вылетом в квалификации Лиги конференций.
Киевский гранд впервые за 18 лет остался без группового этапа еврокубков, но Мирча Луческу может и радоваться такому сценарию. Не сливал ли румын Лигу конференций?
Тренеру Динамо пришлось пережить неприятную атаку от звезды Бешикташа. Обидчик еще может поплатиться за свою наглость. Об этих и других ситуациях подробно смотрите в выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".
Динамо впервые за 18 лет не вышло в групповой этап еврокубка – киевляне снова проиграли Бешикташу в Лиге конференций
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