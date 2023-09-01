Киевский гранд впервые за 18 лет остался без группового этапа еврокубков, но Мирча Луческу может и радоваться такому сценарию. Не сливал ли румын Лигу конференций?

Тренеру Динамо пришлось пережить неприятную атаку от звезды Бешикташа. Обидчик еще может поплатиться за свою наглость. Об этих и других ситуациях подробно смотрите в выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".

Динамо впервые за 18 лет не вышло в групповой этап еврокубка – киевляне снова проиграли Бешикташу в Лиге конференций