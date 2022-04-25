Вавассори родился в России, но в детстве был усыновлен итальянской семьей. Он выступал за ряд итальянских клубов (Альчоне, Леньяно, Про Патрия), а после полномасштабного вторжения россиян прилетел воевать за Украину.

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Иван доверил вести свои соцсети друзьям, и именно они начали бить тревогу – футболист несколько дней не выходит на связь. В Instagram Ивана появилась информация, что его полк попал под обстрел, пытаясь эвакуировать раненых из Мариуполя.

Российские изверги разбили две колонны украинских военных. Впоследствии на той же странице Вавассори сообщили, что бригада Ивана выжила, но есть 5 убитых и 7 раненых. Имена пока не уточнили. Они находятся в окружении.

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