Иван Вавасори выступал за ряд итальянских клубов – Альчоне, Леньяно и Про Патрию. Недавно уехал в Боливию, тренировался с местным Санта Крусом, но 26 февраля улетел в Украину и записался в добровольческий батальон. Иван родился в России, но в пятилетнем возрасте перебрался в Италию, где его усыновила тамошняя семья. О своей борьбе за Украину Вавасори рассказывает в соцсети Тик-Ток.

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"Мы – семья. Для меня честь бороться за украинцев, готов отдать жизнь за этих фантастических людей. Осознаю, что украинцы воюют не за то, что мы. Мы пришли сюда помочь им, чтобы война не ушла отсюда и не добралась в Европу, а они защищают свои дома и семьи.

Мы сейчас в окружении. Нас бомбят со всех сторон, но мы еще живы. Я заслужил звание капитана в поле боя. Меня зовут Рим, черный орёл.

Завоевана еще одна позиция… Россияне отступают от Киева. Вражеские силы идут со всех сторон, они нас обстреливают, не столько пехотой, сколько бомбят нас отовсюду. Пытаемся реагировать издалека, у нас были боевые столкновения, некоторые из врагов погибли, к счастью, только двое из наших получили ранения", – приводит слова Ивана Вавасори VareseNews.

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