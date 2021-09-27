Во время матча Ольеджо-Кастелло – Карпиньяно главный тренер гостей Джованни Алоизи ударил по лицу главного арбитра встречи Андреа Фелиса. Такой была реакция специалиста на свое удаление за неспортивное поведение.

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Рефери после этого прогнозируемо остановил встречу. Алоизи впоследствии одумался и попросил прощения у арбитра. Кроме того, главный тренер Карпиньяно подал в отставку. Очевидно, он долго будет без работы, ведь за такие действия будет надолго дисквалифицирован.

"Я не ищу оправданий тому, что я сделал. Это не имеет ничего общего с ценностями и моим представлениям о футболе. Нельзя допускать напряжения, похожего на то, которое подтолкнуло меня на этот позорный поступок. Я стыжусь этого, ведь также уже видел видео, но не узнаю себя", – цитирует Алоизи Eurosport.

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