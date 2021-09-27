Навіть матч сьомого дивізіону чемпіонату Італії може привернути увагу світових ЗМІ. Але пишатися тут немає чим.

Під час матчу Ольєджо-Кастелло – Карпіньяно головний тренер гостей Джованні Алоїзі вдарив у обличчя головного арбітра зустрічі Андреа Феліса. Такою була реакція фахівця на своє вилучення за неспортивну поведінку.

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Рефері після цього прогнозовано зупинив зустріч. Алоїзі згодом одумався і попросив вибачення у арбітра. Окрім того, головний тренер Карпіньяно подав у відставку. Очевидно, він довго буде без роботи, адже за такі дії буде надовго дискваліфікований.

"Я не шукаю виправдань тому, що я зробив. Це не має нічого спільного з цінностями та моїм уявленням про футбол. Не можна допускати напруги, схожої на ту, яка підштовхнула мене на цей ганебний вчинок. Я соромлюся цього, адже також уже бачив відео, але не впізнаю себе", – цитує Алоїзі Eurosport.

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