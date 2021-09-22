Российского футболиста в Австрии дисквалифицировали на 48 матчей
Легионер любительского клуба Виктория Брегенц Рашид Арсанукаев получил наказание за свое позорное поведение.
Инцидент произошел 11 сентября во время матча девятой по рангу лиги Австрии Гёфис/Заттайнс – Виктория Брегенц. Арсанукаев ударил соперника головой и получил вторую желтую карточку.
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После разговора с арбитром российский футболист не успокоился, а только усложнил ситуацию. "Я покажу вам, за что нужно наказывать", – сказал Арсанукаев. После этого он ударом головой сломал нос сопернику.
Информация о происшествии была передана в суд. Пострадавший футболист перенес операцию, восстановление игрока займет несколько недель. В то же время Арсанукаева дисквалифицировали на 48 матчей. Россиянин не сможет играть в футбол до осени 2023 года.
Арсанукаева уже выгнали из клуба, а региональная ассоциация, в которой он был зарегистрирован, прилагает все усилия, чтобы он не смог обойти дисквалификацию, получив паспорт футболиста в других австрийских любительских ассоциациях.
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