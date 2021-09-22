Инцидент произошел 11 сентября во время матча девятой по рангу лиги Австрии Гёфис/Заттайнс – Виктория Брегенц. Арсанукаев ударил соперника головой и получил вторую желтую карточку.

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После разговора с арбитром российский футболист не успокоился, а только усложнил ситуацию. "Я покажу вам, за что нужно наказывать", – сказал Арсанукаев. После этого он ударом головой сломал нос сопернику.

Информация о происшествии была передана в суд. Пострадавший футболист перенес операцию, восстановление игрока займет несколько недель. В то же время Арсанукаева дисквалифицировали на 48 матчей. Россиянин не сможет играть в футбол до осени 2023 года.

Арсанукаева уже выгнали из клуба, а региональная ассоциация, в которой он был зарегистрирован, прилагает все усилия, чтобы он не смог обойти дисквалификацию, получив паспорт футболиста в других австрийских любительских ассоциациях.

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